Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino poussé vers la sortie cet hiver !

Publié le 10 décembre 2021 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il évolue dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas, Sergio Rico est une nouvelle fois candidat à un départ du PSG cet hiver.

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma cet été ne s’est pas seulement accompagnée d’un casse-tête pour Mauricio Pochettino, qui doit composer avec l’Italien et Keylor Navas au quotidien, soit deux portiers qui pourraient être des numéros 1. En effet, en plus de cela, Sergio Rico a été relégué au troisième rang de la hiérarchie des gardiens parisiens et ne peut désormais se contenter que de petites miettes. C’est pourquoi il souhaitait quitter le PSG l’été dernier, mais aucun accord n’avait finalement pu être trouvé avec ses courtisants.

Le PSG va chercher une porte de sortie pour Sergio Rico