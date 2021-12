Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Raiola sur l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 10 décembre 2021 à 12h45 par T.M.

Alors que l’avenir d’Erling Braut Haaland est au coeur de toutes les rumeurs, Mino Raiola, l’agent du Norvégien, a fait le point sur la question ce vendredi.

Actuellement, Erling Braut Haaland empile les buts pour le Borussia Dortmund. Mais d’ici peu, cela pourrait ne plus être le cas. Cet été, une énorme bataille se déroulera pour s’offrir ses services étant donné qu’il sera disponible pour 75M€ en raison d’une clause libératoire dans son contrat. Forcément, il y a du monde à l’affût pour Haaland à l’instar du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore des clubs anglais. Néanmoins, Dortmund n’a pas dit son dernier mot et espère encore conserver son joyau.

« aucune décision ne sera prise en hiver »