Mercato - PSG : Kylian Mbappé joue un terrible tour à Leonardo !

Publié le 10 décembre 2021 à 18h45 par A.D.

Alors qu'il aurait d'ores et déjà décidé de quitter le PSG en 2022, Kylian Mbappé adopterait la même stratégie que la saison dernière. Selon la presse espagnole, le champion du monde français resterait silencieux et ignorerait les appels de sa direction pour prolonger.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé fera ses valises et partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là. Désireux de signer au Real Madrid, l'attaquant français refuserait de parapher un nouveau bail avec le PSG. D'après les indiscrétions d' AS , Kylian Mbappé aurait même déjà acté son départ. Comme l'a indiqué le média espagnol, l'ancien de l'AS Monaco n'aurait en aucun cas l'intention de rester au PSG. Et pour résister aux assauts parisiens, Kylian Mbappé adopterait une stratégie bien précise.

Kylian Mbappé fait la sourde oreille avec le PSG