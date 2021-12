Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage troublant sur l’intégration de Gerson…

Publié le 10 décembre 2021 à 15h45 par H.G.

Si Gerson semble mieux depuis quelque temps à l’OM après avoir vécu une intégration compliquée, Luan Peres a dévoilé les coulisses de l’intégration délicate de son coéquipier.

Recruté contre environ 25 M€ l’été denier à Flamengo, Gerson était attendu au tournant par de nombreux observateurs de l’OM, et ce d’autant plus qu’il était une demande de Jorge Sampaoli. Seulement voilà, même s'il semble affiche un meilleur état de forme depuis quelques matchs, le Brésilien a eu énormément de mal ces derniers mois à s’acclimater à sa nouvelle vie marseillaise face à son ancienne vie brésilienne. Et c’est justement ce qu’a expliqué Luan Peres aux journalistes pour justifier les difficultés rencontrées par Gerson à l’OM.

« Il faut comprendre qu'il a connu beaucoup de changements »