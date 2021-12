Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman se fait dézinguer sur son passage au Barça !

Publié le 10 décembre 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Limogé fin octobre par le FC Barcelone en raison de ses mauvais résultats, Ronald Koeman ne semble clairement pas avoir fait l’unanimité durant son passage au club. Et Junior Firpo, qui a évolué sous ses ordres pendant plus d’un an, charge le technicien néerlandais…

Finalement remplacé par Xavi sur le banc du FC Barcelone qui entend démarrer un nouveau cycle avec un pur produit du club, Ronald Koeman a donc quitté le Catalogne par la petite porte fin octobre. L’entraîneur néerlandais, qui aura donc passé au total un an et deux mois sur le banc du club blaugrana, n’aura pas laissé un souvenir impérissable aux supporters du Barça… ni à certains joueurs. Junior Firpo, qui faisait partie de ces éléments indésirables de Koeman avant d’être vendu l’été dernier à Leeds pour 15M€, s’est exprimé sur les ondes de la Cadena Ser et s’est déchargé sur les méthodes employées par son ancien entraîneur.

Firpo se lâche sur Koeman

« J’ai perdu mon enthousiasme pour le football et j'ai réalisé l'importance de la famille. Il y avait des choses avec Koeman que je ne comprenais pas, et à certains moments, il y avait un manque de respect pour moi et mes coéquipiers. Je ne comprends pas que le lendemain d'un match, alors que nous, les remplaçants, nous nous entraînions, il soit resté dans sa chambre. Si je suis remplaçant et que je suis censé vous montrer des choses... », assure Junior Firpo sur sa collaboration avec Ronald Koeman qui ne s’est donc pas passée comme prévu au FC Barcelone. Et le latéral gauche espagnol, lorsqu’il a tenté d’avoir une explication avec son entraîneur, s’est surtout heurté à un mur.

« Il me disait que je contaminais le groupe »