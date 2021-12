Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 75M€ pour Haaland ? La réponse de Raiola !

Publié le 10 décembre 2021 à 13h15 par T.M.

Concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland, tout le monde ne parle que de la clause libératoire à 75M€ du Norvégien. Des précisions ont d’ailleurs été demandées à Mino Raiola, son agent.

Lors du prochain mercato estival, Erling Braut Haaland sera l’un des gros dossiers. Cela parle déjà énormément beaucoup de l’avenir du Norvégien du Borussia Dortmund. La raison ? La présence d’une clause libératoire à hauteur de 75M€ qui sera activée l’été prochain. Forcément, un tel prix est dérisoire pour un joueur du niveau et du potentiel d’Erling Haaland. Cela intéresse donc du monde et on se presse donc pour espérer recruter le client de Mino Raiola. Le PSG ou encore le Real Madrid sont deux des plus sérieux candidats dans cette lutte.

« Cela reste entre moi et le joueur »