Mercato - PSG : Leonardo prépare une énorme opération dégraissage !

Publié le 10 décembre 2021 à 12h30 par H.G. mis à jour le 10 décembre 2021 à 12h57

Alors que le PSG n’a pas réussi à suffisamment dégraisser son effectif au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, tout indique que la direction parisienne a la ferme intention de régler ce chantier au cours de ce mois de janvier.

La dernière fenêtre estivale des transferts a été riche en arrivées du côté du Paris Saint-Germain. En effet, pas moins de sept joueurs ont rejoint l’écurie francilienne, parmi lesquels Leo Messi, Achraf Hakimi et Gigio Donnarumma. Seulement voilà, la mission du club parisien n’était pas seulement d’acheter l’été passé, mais aussi de vendre. Et le moins que l’on puisse dire est que le bilan sur ce plan là n’est pas des plus reluisants. En effet, le PSG n’a enregistré qu’une seule vente, à savoir celle de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen. Pour le reste, des joueurs comme Pablo Sarabia et Alphonse Areola sont bien partis, mais seulement dans le cadre de prêts, tandis que de nombreux indésirables sont finalement restés alors qu’ils étaient poussés vers la sortie – Layvin Kurzawa, Sergio Rico et Rafinha tout particulièrement.

Pas moins de sept joueurs sont susceptibles de quitter le PSG cet hiver !