Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Pochettino est poussé vers la sortie !

Publié le 10 décembre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que le PSG souhaite dégraisser son effectif cet hiver, Rafinha aurait été invité à se trouver un nouveau point de chute.

Après un été mouvementé dans le sens des arrivées, c’est davantage le chant des départs qui devrait résonner cet hiver du côté du PSG. En effet, selon les informations publiées par L’EQUIPE ce vendredi, la direction du club de la capitale souhaiterait se séparer de trois à quatre joueurs au cours du mois de janvier. Et l’un d’eux aurait des chances d’être Rafinha, lui qui dont les apparitions sont devenues sporadiques depuis la venue de Mauricio Pochettino en janvier dernier.

Rafinha n’a pas les faveurs de Mauricio Pochettino