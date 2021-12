Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Qui pour remplacer Juninho ?

Publié le 10 décembre 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 10 décembre 2021 à 9h56

Après le mercato d'hiver, Juninho quittera ses fonctions de directeur sportif de l'OL. Qui pourrait prendre la place du Brésilien à la tête du recrutement des Gones ? Tour d'horizon des possibles profils.

Même si l'annonce n'a rien de surprenant puisque la rumeur courait depuis quelques semaines, on peut tout de même s'étonner de la rapidité du départ de Juninho, légende lyonnaise, qui avait pourtant déclarée avant le choc des olympiques espérer « finir la saison ». Il semblerait que ses mauvaises relations et ses désaccords avec Vincent Ponsot, le directeur général du football au club, aient eu raison de ses ambitions. Malgré le pari tenté par Jean-Michel Aulas avec son ancien capitaine, l'heure est aujourd'hui au bilan. Et projette l'OL dans une nouvelle crise, celle du renouveau et de l'avenir.



À la suite d'un retour dans la capitale des Gaules qui aura duré deux ans et demi, il est évident que le résultat n'est pas à la hauteur des attentes fixées par la direction lyonnaise. Malgré tout, le club rhodanien doit aujourd'hui chercher un nouveau directeur sportif, ce qui n'était pas au menu des fêtes. Pour cela, plusieurs profils ressortent, et certains noms dominent les débats depuis quelques jours.

Patrick Müller, le retour ?