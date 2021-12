Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a pris une grande décision pour Mauro Icardi !

Publié le 10 décembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il peine toujours autant à afficher son meilleur visage depuis maintenant plusieurs mois, Mauro Icardi est susceptible de quitter le PSG cet hiver.

Arrivé au PSG en août 2019, Mauro Icardi avait réalisé de bons débuts avec le club de la capitale, chose qui l’a conduit à être acheté de manière définitive à l’Inter l’été suivant contre 72 M€ bonus compris. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que le meilleur visage de l’Argentin est bien loin d’être celui qu’il affiche à Paris. En méforme physique, l’ancien capitaine des Nerazzurri peine à exister au PSG, et cela est encore plus vrai cette saison dans la mesure où il est le cinquième attaquant dans la hiérarchie, derrière le trio de la MNM ainsi qu’Angel Di Maria. Et après une première partie de saison où on a davantage parlé de ses problèmes conjugaux que de ses performances sportives, ce mois de janvier pourrait sonner le glas de l’aventure parisienne de Mauro Icardi.

La porte est ouverte pour Mauro Icardi, mais…