Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à tenter un gros coup avec Frenkie De Jong ?

Publié le 10 décembre 2021 à 8h30 par T.M.

Pointé du doigt après l’élimination du FC Barcelone, Frenkie De Jong pourrait ne pas s’éterniser en Catalogne. Une opportunité dont pourrait profiter Pep Guardiola.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2020, Frenkie De Jong était très attendu après ce qu’il avait montré à l’Ajax Amsterdam. Toutefois, en Catalogne, le Néerlandais peine à montrer toute l’étendue de son talent. De plus en plus pointé du doigt, le joueur de Xavi est d’ailleurs l’une des cibles des critiques suite à l’élimination du Barça en Ligue des Champions. Et cela pourrait d’ailleurs coûter la place de De Jong au Camp Nou. Ces dernières heures, il a été question d’un possible départ du joueur de 24 ans.

De Barcelone à Manchester City ?