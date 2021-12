Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : 90M€, départ… Désaccord en interne pour Frenkie De Jong ?

Publié le 9 décembre 2021 à 22h30 par T.M.

Après la débâcle du FC Barcelone en Ligue des Champions, ça va bouger en interne. Et le cas de Frenkie De Jong serait notamment au cœur des discussions.

« C'est la dure réalité que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle phase ». Ce mercredi, après l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions, Xavi a été très clair : un nouveau chapitre débute en Catalogne. Et forcément, qui dit nouvelle ère, dit changements. L’effectif du Barça devrait considérablement bouger dans les semaines et mois à venir, que ce soit dans les sens des départs que des arrivées. Même les cadres actuels ne seraient pas à l’abris et cela vaudrait notamment pour un certain Frenkie De Jong.

Partira, ne partira pas ?

Arrivé plein de promesses de l’Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong déçoit de plus en plus à Barcelone. De quoi remettre en question son avenir en Catalogne ? La réflexion serait réelle en interne. En effet, selon les informations de Gerard Romero, la porte aurait été ouverte pour un départ de De Jong à condition de recevoir au minimum une offre de 90M€. Toutefois, un départ du Néerlandais ne ferait pas l’unanimité en interne puisque certains au Barça ne voudraient pas se séparer du milieu de terrain de Xavi. A suivre…