Mercato - PSG : Après Neymar et Navas, Leonardo peut boucler une nouvelle prolongation !

Publié le 10 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il a prolongé son contrat d’une saison l’été dernier, Angel Di Maria pourrait une nouvelle fois en faire de même puisqu’un accord de type verbal aurait été passé avec la direction du PSG.

Afin de blinder les cadres du PSG ou d’éviter certains départs libres, Leonardo a mené à bien plusieurs opérations prolongation ces derniers mois. Cela a été le cas de Layvin Kurzawa, de Julian Draxler et d’Angel Di Maria qui auraient tous pu quitter librement le PSG avant que le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne décide de changer cela. Par ailleurs, Neymar et Keylor Navas ont eux aussi signé un renouvellement de contrat afin de protéger leur valeur marchande, eux qui sont si importants aux yeux du comité de direction du club parisien. Et pour ce qui est de Di Maria, qui n’est lié que jusqu’en juin 2022, la situation pourrait être amenée à changer.

Un terrain d’entente verbal déjà convenu pour prolonger Di Maria ?