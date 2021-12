Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros échec est relativisé pour ce buteur de l’OM !

Publié le 10 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Prêté par l’OM aux Pays-Bas, Pedro Ruiz n’est pas forcément en réussite avec le NEC Nimègue. Un échec relativisé par son entraîneur actuel.

Cet été, une recrue est quelque peu passée inaperçue à l’OM : Pedro Ruiz. A 21 ans, l’attaquant espagnol s’est engagé avec le club phocéen alors qu’il officiait auparavant au sein de la réserve du Real Madrid. Toutefois, aussitôt arrivé à l’OM, Pedro Ruiz est reparti puisqu’il a été prêté pour « plusieurs saisons » au club néerlandais du NEC Nimègue. Toutefois, pour le moment, l’expérience n’est pas forcément convaincante étant donné que le Marseillais est blessé.

« Il faut être réaliste… »