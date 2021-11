Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une belle affaire inattendue se confirme pour Longoria !

Publié le 14 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Arrivé libre cet été puis prêté au NEC Nimègue dans la foulée, Pedro Ruiz Delgado réussit visiblement des débuts prometteurs en Eredivisie.

Cet été, l'OM a attiré onze joueurs, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Amine Harit et Pedro Ruiz Delgado. Et alors que les dix premiers sont présents dans l'effectif de Jorge Sampaoli, Pedro Ruiz Delgado, arrivé libre en provenance du Real Madrid, n'était que de passage à Marseille puisqu'il a immédiatement été prêté au NEC Nimègue. Et même s'il a peu joué, l'attaquant espagnol a réussi à se distinguer comme le souligne Guy Habets, suiveur du NEC pour Voetbalprimeur .

Delgado réalise des débuts intéressants