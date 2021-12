Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin est déjà très attendu à l’ASSE !

Publié le 10 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Après sa carrière de joueur à l’ASSE, Loïc Perrin entame désormais celle de dirigeant chez les Verts. Et les attentes sont grandes.

Depuis le début de la saison, la crise ne lâche pas l’ASSE. Claude Puel aura tout tenté, il n’a pas réussi à trouver la solution pour sortir la tête de l’eau. Il a alors été remercié et désormais, les Verts se cherchent un nouvel entraîneur. Une quête notamment confiée… à Loïc Perrin. Ancienne légende de l’ASSE, il vient à peine de faire son retour chez les Verts en tant que coordinateur sportif. La mission est donc grande, et on compte énormément sur Loïc Perrin.

Khazri compte sur Perrin !