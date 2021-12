Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue de Leonardo envoie un message fort !

Publié le 10 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Quelques mois après son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma dresse un premier bilan de son aventure à Paris et de son intégration au sein du club de la capitale.

Cet été, le PSG a obtenu la signature de Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan arrivait à échéance. Un grand changement pour le portier italien qui quitte son club formateur pour la première fois de sa carrière. Et bien qu'il soit en concurrence avec Keylor Navas, le meilleur joueur du dernier Euro se réjouit de ses débuts au PSG.

Donnarumma s'enflamme pour son intégration