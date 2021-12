Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Khazri sur le changement d’entraîneur !

Publié le 9 décembre 2021 à 15h45 par T.M.

Au beau milieu de la saison, cela bouge donc sur le banc de l’ASSE. Des changements évoqués par Wahbi Khazri.

Alors que l’ASSE avait débuté la saison avec Claude Puel comme entraîneur, c’est Julien Sablé qui sera sur le banc ce samedi contre Reims, avant de laisser sa place à un autre technicien, n’assurant que l’intérim. La crise traversée par les Verts lors de cet exercice aura donc été fatale à Puel qui a fini par être remercié suite à la débâcle contre Rennes. Des changements qui ne doivent pas forcément être simples pour les joueurs. Et ce jeudi, en conférence de presse de presse, Wahbi Khazri, nouveau capitaine de l’ASSE, s’est prononcé sur le sujet.

« Ce sont les aléas du football »