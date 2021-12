Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un terrible ménage au sein de l’effectif de Xavi ?

Publié le 10 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Suite à l’élimination du FC Barcelone en Ligue des Champions, de nombreux départs pourraient être actés. Y compris chez les cadres actuels de Xavi.

Ce mercredi, le FC Barcelone devait réaliser un exploit et s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich pour rêver des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cela ne s’est pas passé comme prévu. Giflés (3-0), les Blaugrana joueront donc en Europa League au printemps. Une catastrophe, notamment d’un point de vue économique alors que les finances ne sont déjà pas les meilleures actuellement. Il va donc falloir faire rentrer de l’argent dans les caisses et cela pourrait notamment passer par des ventes de joueurs importants.

Qui partira ?

Dans les semaines à venir, il va ainsi falloir s’attendre à plusieurs départs au FC Barcelone. Qui fera alors ses valises ? Ce jeudi, Gerard Romero a donné quelques noms et cela a de quoi faire parler. En effet, les départs au Barça pourraient concerner certains cadres, à commencer par Marc-André ter Stegen. Alors que l’Allemand n’est plus impérial sur sa ligne, il pourrait être vendu, moyennant 40M€ minimum. Et il pourrait en être de même également avec Frenkie De Jong. Alors que certains au Barça seraient contre une vente du Néerlandais, d’autres ne diraient pas non à un départ à condition de récupérer au moins 90M€. De plus, sur cette liste des possibles partants, on retrouverait également le nom de Sergino Dest, qui n’a jamais réellement convaincu au Camp Nou. A suivre…