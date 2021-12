Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le discours poignant de Xavi sur la nouvelle ère au Barça…

Publié le 9 décembre 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

Largement dominé par le Bayern Munich, le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions et se retrouve donc reversé en Europa League. Un véritable constat d’échec pour Xavi qui a défini les nouveaux objectifs du club catalan.

En déplacement sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir en Ligue des Champions, le FC Barcelone a lourdement chuté (0-3) et n’est donc pas parvenu à se qualifier pour les 8es de finale de la compétition. Le club blaugrana est donc reversé en Europa League, et en conférence de presse d’après-match, Xavi n’a pas dissimulé sa déception, mais le nouvel entraîneur du Barça ne compte pas baisser les bras pour autant et dresse un constat accablant sur la nouvelle ère qui débute au club.

« C'est le début d'une nouvelle phase »