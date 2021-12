Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Philippe Coutinho repris de volée en interne ?

Publié le 6 décembre 2021 à 0h00 par La rédaction

Régulièrement annoncé sur le départ, Philippe Coutinho commencerait à en agacer plus d'un au sein du FC Barcelone à cause de son attitude.

Recruté en 2018 pour pallier le départ de Neymar au PSG, Philippe Coutinho n’a jamais su répondre aux attentes placées en lui. En plusieurs saisons dont un prêt au Bayern Munich, le Brésilien n’a jamais su retrouver le niveau qu’il affichait à Liverpool. Pourtant, Xavi tente de lui accorder sa confiance, le joueur de 29 ans ayant disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues. Mais malgré cela, Philippe Coutinho continue de montrer des prestations mitigées. D'ailleurs, le divorce semble presque acté entre le FC Barcelone et l’international auriverde, régulièrement annoncé sur le départ. D’autant plus que son attitude commencerait à devenir un sérieux un problème.

Le Barça n’en peut plus du manque d’engagement de Philippe Coutinho