Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision !

Publié le 10 décembre 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour rejoindre le Real Madrid. Selon la presse espagnole, l'attaquant français aurait pris une décision définitive quant à son avenir : quitter le PSG.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq ans sans jamais prolonger. Ainsi, le numéro 7 parisien sera en fin de contrat le 30 juin. Une situation terrible pour le PSG, puisque Kylian Mbappé partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne rempile pas d'ici là. Et alors qu'il refuserait de prolonger pour pouvoir signer au Real Madrid, l'ancien de l'AS Monaco serait totalement décidé à quitter le PSG.

Kylian Mbappé est sûr de vouloir quitter le PSG