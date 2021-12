Foot - PSG

PSG - Polémique : Donarumma pourrait gagner son bras de fer avec Navas !

Publié le 9 décembre 2021 à 19h30 par A.C.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a dû se contenter de jouer les doublures derrière Keylor Navas... mais ça pourrait bien être terminé.

C’est une situation assez délicate et certaines mauvaises langues diront que c’est presque un cadeau empoisonné que Leonardo a fait à Mauricio Pochettino. Alors que Keylor Navas a été l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain la saison dernière, un nouveau gardien de tout premier niveau est arrivé, avec Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que l’occasion était trop belle. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération et élu meilleur joueur du dernier Euro, l’Italien était en fin de contrat avec l’AC Milan et le PSG semble notamment l’avoir arraché aux griffes de la Juventus, ou encore du FC Barcelone. Tout ça pour ne pas être le numéro 1 et jouer les doublures de Keylor Navas ! Depuis le début de la saison, une alternance inégale a en effet été installée par Mauricio Pochettino, avec un net avantage pour le Costaricien.

La fin des débats ?