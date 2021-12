Foot - PSG

PSG - Malaise : Di Maria monte au créneau pour Pochettino !

Publié le 9 décembre 2021 à 17h45 par A.M.

Sous le feu des critiques, Mauricio Pochettino peut compter sur le soutien d'Angel Di Maria qui trouve des circonstances atténuantes à son entraîneur.

Bien que la prestation du PSG contre Bruges (4-1) ait quelque peu rassuré sur la capacité des Parisiens à trouver un équilibre tactique, Mauricio Pochettino est toujours sous le feu des critiques. Et pour cause, depuis le début de saison, le technicien argentin semble tâtonner d'un point de vue tactique au point que son avenir soit remis en cause. Malgré tout, Angel Di Maria monte au créneau pour Mauricio Pochettino et rappelle que sa position n'est pas nécessairement facile.

«Pour l'entraîneur, ce n'est pas facile»