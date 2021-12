Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi doit-il penser à Deschamps pour l’après-Pochettino ?

Publié le 11 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

En l’espace de quelques mois, Mauricio Pochettino semble avoir considérablement entamé son crédit auprès des dirigeants du PSG qui prennent en considération l’option Zinedine Zidane. Cependant, et alors que le champion du monde est annoncé du côté de l’Équipe de France, Didier Deschamps ne s’est pas montré totalement fermé à l’idée de prendre les rênes du PSG. Doha doit-il songer à Deschamps ? C’est notre sondage du jour !

Bien que l’option pour une année supplémentaire ait été activée en fin de saison passée, Mauricio Pochettino ne semble plus faire l’unanimité au PSG. Que ce soit à Paris ou à Doha, les décideurs du Paris Saint-Germain se posent des questions sur le cas Pochettino comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier. Les propriétaires du club de la capitale pourraient d’ailleurs se laisser tenter par Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en mai dernier. Cependant, il est régulièrement annoncé dans la presse que Zidane serait prêt à attendre le potentiel départ de Didier Deschamps après le Mondial 2022 afin de prendre les rênes de l’Équipe de France. Se pourrait-il qu’un jeu de chaises musicales se mette en place et que le sélectionneur des Bleus vienne s’asseoir sur le banc du PSG ? Sans totalement ouvrir la porte, Didier Deschamps ne s’est pas montré contre cette idée.

« Si tout est possible ? Dans l'absolu, oui »