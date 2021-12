Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un immense coup de balais en préparation dans l’effectif de Xavi ?

Publié le 11 décembre 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone entend renouveler son effectif, cela pourrait s’accompagner de très nombreux départs dans l’effectif du club catalan.

Éliminé de la Ligue des champions dès la phase des poules et reversé en Europa League, le FC Barcelone semble avoir touché le fond. Ainsi, pour tenter de repartir de plus belle, le club catalan va devoir renouveler son effectif en profondeur. Cela passera par deux phases. D’abord vendre pour engranger des liquidités, le Barça ayant en plus des soucis financiers. Dans un deuxième temps, le club barcelonais pourra recruter de nouveaux joueurs. Et pour le premier volet, tout indique que le FC Barcelone est prêt à passer un grand coup de balais dans son effectif.

Luuk de Jong, Dest et Mingueza pourraient partir