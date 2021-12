Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup de balais à venir dans l’effectif cet hiver ?

Publié le 10 décembre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le FC Barcelone doit au plus vite renouveler son équipe, plusieurs joueurs devraient être invités à aller voir ailleurs.

Le FC Barcelone est plus que jamais en crise sportive, et cela s’est illustré cette semaine avec son élimination de la Ligue des champions dès les phases de poules de la compétition européenne. Le Barça disputera donc la Ligue Europa en seconde partie de saison. Preuve, s’il en fallait encore une, que le club catalan est engagé sur une dangereuse pente descendante et qu’il va urgemment devoir renouveler l’effectif entrainé par Xavi. Et c’est dans cette optique qu’une vague de départ serait souhaité au sein de la direction catalane…

Pas moins de cinq joueurs poussés vers la sortie ?