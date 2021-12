Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi repart à l'attaque dans le feuilleton Ousmane Dembélé !

Publié le 10 décembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors que son contrat se termine en juin 2022, Ousmane Dembélé ne serait toujours pas décidé à prolonger avec le FC Barcelone. Par conséquent, le club culé compterait faire une nouvelle offre au Français afin de le convaincre de rester en Catalogne.

Ousmane Dembélé semblerait bien donner du fil à retordre au FC Barcelone. Le champion du monde est dans sa dernière année de contrat et tarderait à parapher un nouveau bail avec le Barça. Ainsi, à partir du 1er janvier, l'ailier pourra négocier avec les équipes de son choix afin de s'engager librement à l'issue de la saison et donc, quitter gratuitement les Blaugrana . Un scénario que ne souhaiterait pas voir se produire les dirigeants barcelonais, qui plus est pour un joueur acheté 135M€ en 2017.

Le Barça a fait une nouvelle offre à Dembélé