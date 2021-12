Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Cavani totalement relancé ?

Publié le 11 décembre 2021 à 11h00 par A.C.

En fin de contrat à Manchester United, Edinson Cavani attise de plus en plus de convoitises, avec Xavi qui aimerait l’attirer au FC Barcelone.

L’Angleterre, ce n’est pas vraiment ça pour Edinson Cavani. L’ancien du Paris Saint-Germain est à la peine avec Manchester United, avec un tout petit but en 274 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et certains clubs souhaiteraient en profiter dès cet hiver, notamment le FC Barcelone. Il faut dire que Xavi est à la recherche de la moindre occasion et l’Uruguayen serait un profil très apprécié pour aider le club catalan à remonter la pente.

Allegri veut Cavani à la Juventus