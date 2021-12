Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Dani Alves, la deuxième recrue de Xavi déjà connue ?

Publié le 11 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Sous contrat à Chelsea jusqu’en juin prochain, date qui marquera le 10ème anniversaire de son transfert chez les Blues, le latéral droit espagnol serait prêt à tourner la page alors que le FC Barcelone garderait un oeil sur lui.

Et si César Azpilicueta débarquait au FC Barcelone ? Passé par l’OM et évoluant à Chelsea où il a remporté la Ligue des champions et la Ligue Europa, sans compter les titres de Premier League en 2015 et 2017, le latéral droit serait une piste sérieuse prise en considération par l’administration Joan Laporta, désireuse d’offrir de nouvelles possibilités à Xavi Hernandez. Depuis son arrivée le 6 novembre dernier à la tête de l’effectif du FC Barcelone, Xavi a pu témoigner de la venue de son ancien coéquipier Dani Alves. Et en ce qui concerne Azpilicueta, tout serait en effet possible.

Azpilicueta verrait d’un bon oeil un départ de Chelsea !