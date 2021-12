Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire se mobilise pour Pochettino !

Publié le 11 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien que Mauricio Pochettino soit sous le feu des critiques depuis le début de saison, l'entraineur du PSG peut compter sur le soutien d'Angel Di Maria

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG. Et pour cause, du côté de Doha on rêve toujours d'attirer Zinedine Zidane. Malgré tout, bien que les critiques s'enchaînent à l'encontre de Mauricio Pochettino, le technicien argentin reçoit un message fort de la part d'Angel Di Maria.

«Pour l'entraîneur, ce n'est pas facile»