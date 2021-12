Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un chantier colossal !

Publié le 11 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Après un mercato estival rondement mené, le PSG aborde le marché hivernal avec la ferme intention de dégraisser. Plusieurs joueurs sont ainsi sur le départ.

Cet été, le PSG a réalisé un énorme mercato avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. A l'inverse le club de la capitale n'est pas parvenu à vendre et Mauricio Pochettino se retrouve avec un effectif très importants qu'il est difficile à gérer. Par conséquent, le PSG compte bien se séparer de plusieurs joueurs durant le mercato d'hiver pas de sept d'entre eux sont concernés.

Le PSG veut vendre au moins 3 joueurs