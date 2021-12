Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane déjà fixé sur le projet Benzema à Paris ?

En Espagne, certains médias affirment que s’il s’engage à Paris, Zinedine Zidane aurait le projet de faire venir Benzema s’il ne parvenait pas à convaincre Mbappe de prolonger. Que faut-il en penser ?

Selon certains médias espagnols, Zinedine Zidane, s’il venait effectivement à signer au PSG cet hiver, aurait l’idée de faire venir Karim Benzema au Parc des Princes s’il ne parvenait pas à retenir Kylian Mbappe en fin de saison. Que faut-il en penser ?

Benzema reste incontournable à Madrid

Bien sûr, il apparaît tout à fait logique que le coach réfléchisse à la possibilité de faire venir Benzema, un joueur qu’il connaît très bien et tient en très haut estime. De plus, la situation contractuelle de l’attaquant tricolore, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid l’été prochain, rend envisageable l’hypothèse d’un transfert. Pour autant, si Zidane peut bien sûr réfléchir à l’idée, il doit savoir qu’en l’état, Karim Benzema reste incontournable à Madrid et qu’il n’existe à ce jour aucune ouverture réelle pour le PSG. Une chose apparaît certaine dans ce dossier : compte tenu de la relation de proximité et de confiance entre les deux hommes, si le technicien français avance concrètement ses pions en tant qu’entraîneur du PSG pour amener Karim Benzema au Parc des Princes, c’est qu’il aura reçu un feu vert de principe de son ancien buteur.