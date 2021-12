Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 10 décembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Mino Raiola s’est exprimé sur l’avenir d’Erling Haaland. Des mots riches d’enseignements, et peut-être pour le PSG. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé au média Sport1, Mino Raiola s’est exprimé sur l’avenir d’Erling Haaland, dont il défend les intérêts : « Cela fait deux ans que nous réfléchissons à ce qu'on va faire. Nous avons une idée claire de la destination d'Erling et nous regardons bien sûr ce que le marché nous propose. Je serais un mauvais conseiller si je ne le faisais pas. Nous pouvons influencer le marché avec un joueur comme Erl. Ce n'est pas le marché qui nous influence. Nous le savons. Avec mes joueurs, j'ai changé le marché des transferts. Nous, les conseillers, avons créé un deuxième jeu à côté du football : Le calciomercato (marché des transferts en italien). Entre-temps, nous parlons deux jours par semaine d'un match et cinq jours des transferts. Peut-être que les directeurs sportifs me détestent. Moi, je ne déteste personne. Je fais simplement mon travail. Et pour cela, j'aime dépasser les limites ». Que faut-il en penser ? Décryptage.

Paris semble garder une marge de manœuvre…

Si l’on lit précisément ce que Raiola explique, et en partant du principe que, s’il ne dit pas grand-chose, il dit au moins la vérité, il est possible de déterminer plus ou moins la stratégie mise en place pour le buteur norvégien. Outre le fait qu’il n’évoque à aucun moment l’hypothèse d’une prolongation à Dortmund, ce qui confirme qu’il n’en est pas question dans l’entourage du joueur, l’agent laisse entendre qu’un choix prioritaire est arrêté depuis longtemps pour l’avenir (le Real Madrid '), mais que la concrétisation de ce choix reste conditionné par la capacité de ce club à s’aligner sur d’autres offres supérieures (PSG ? Manchester City '). En clair, le PSG pourrait bien garder une marge de manœuvre en offrant un tarif contractuel difficile à suivre pour le Real, déjà obligé de mettre sur pied un contrat XXL à Kylian Mbappe.