Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est bouclé pour l’avenir de Milik !

Publié le 11 décembre 2021 à 3h30 par La rédaction

Prêté par Naples, Arkadiusz Milik sera bien transféré définitivement en fin de saison, et cela tombe bien puisque Jorge Sampaoli compte sur son buteur.

Ces derniers jours dans les colonnes de L'Equipe , Pablo Longoria évoquait la situation d'Arkadiusz Milik prêté en janvier dernier pour 18 mois : « On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM ». Ce vendredi, le quotidien a d'ailleurs confirmé que le Polonais serait un joueur de l'OM de façon définitive à l'issue de la saison. Une excellente nouvelle pour Jorge Sampaoli qui se réjouit de pouvoir compter sur Arkadiusz Milik, buteur jeudi soir contre le Lokomotiv Moscou (1-0).

«C’est un joueur international qui apporte beaucoup à l’équipe»