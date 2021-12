Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce de Tuchel dans ce gros dossier de Leonardo !

Publié le 11 décembre 2021 à 21h15 par B.C.

Alors que le PSG est attentif à la situation d’Antonio Rüdiger, Thomas Tuchel s’est prononcé sur l’avenir du défenseur allemand, engagé avec Chelsea jusqu’à la fin de la saison.

Comme l’été dernier, le PSG pourrait prochainement s'illustrer en recrutant plusieurs joueurs libres de tout contrat, à l’instar d’Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand de 28 ans a franchi un cap à Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, mais les discussions traînent en longueur pour sa prolongation, au point que les dirigeants londoniens se seraient résignés à perdre leur joueur à l’issue de la saison selon 90min . Interrogé sur l’avenir de Rüdiger ce vendredi, Thomas Tuchel appelle de son côté à la patience.

« Besoin de patience »