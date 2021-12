Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour ce protégé de Thomas Tuchel, mais…

Publié le 11 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que son aventure à Chelsea semble toucher à sa fin, Antonio Rüdiger ne devrait pas pour autant obligatoirement rejoindre le PSG. Explications.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo garderait une nouvelle fois un oeil sur le marché des agents libres comme cela a été le cas lors de la dernière intersaison. Et pour ce faire, le directeur sportif du PSG se serait d’ores et déjà penché sur le dossier Antonio Rüdiger, protégé de Thomas Tuchel et taulier de la défense de Chelsea où son contrat arrivera donc à expiration en juin prochain. L’international allemand de 28 ans peinerait à se trouver un terrain d’entente avec les dirigeants des Blues pour que cette opération prolongation se concrétise. Et il se pourrait bien que le départ de Rüdiger, au PSG ou ailleurs, se profile un peu plus les jours passant.

Rüdiger sur le départ de Chelsea, mais le Real Madrid en pole !