Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a toutes les cartes en main pour son avenir !

Publié le 11 décembre 2021 à 20h45 par H.G.

Alors qu’il est en fin de contrat le 30 juin prochain à Manchester United, Paul Pogba n’aurait toujours pas pris la moindre décision quant à son avenir, et ce alors que le club mancunien ambitionne toujours de le prolonger.

« Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui », a expliqué ce vendredi Mino Raiola dans les colonnes de SPORT1 au sujet de l’avenir de Paul Pogba. En fin de contrat le 30 juin, l’international français n’a toujours pas accepté de prolonger son bail à Manchester United, et ce dans un contexte où plusieurs clubs sont annoncés sur ses traces, du PSG à la Juventus en passant succinctement par le Real Madrid.

L’offre de Manchester United est toujours sur la table

Mais pour l’heure, tout indique que Paul Pogba n’a bel et bien pas tranché pour son avenir. En effet, Fabrizio Romano confirme qu’il n’y a pas d’accord sur sa prolongation pour l’instant. L’offre de Manchester United serait sur la table depuis le mois de juillet dernier et, précision importante, elle serait toujours valide. Reste maintenant à savoir ce que décidera de faire Paul Pogba, qui a plus que jamais toutes les cartes en main pour décider de son avenir. À suivre…