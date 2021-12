Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet international français s’enflamme pour l’arrivée de Messi !

Publié le 11 décembre 2021 à 23h15 par B.C.

À la veille d’affronter le PSG avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni s’est prononcé sur la présence de Lionel Messi dans l’effectif de Mauricio Pochettino.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone était arrivé à échéance, Lionel Messi s’est engagé en faveur du PSG lors du dernier mercato estival, faute de pouvoir prolonger chez les Blaugrana en raison des problèmes économiques du club culé. Depuis, l’Argentin tente de s’acclimater à la Ligue 1, non sans difficulté puisqu’il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une reprise en Championnat. Malgré cette adaptation difficile, Lionel Messi suscite un grand emballement en France. Ce dimanche, l’AS Monaco se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG, et Aurélien Tchouameni ne cache pas sa joie à l’idée de faire face à Lionel Messi.

« On pourra dire plus tard à nos enfants qu'on a joué contre Messi »