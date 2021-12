Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'agent de Gallardo se livre sur son refus pour le Barça !

Publié le 11 décembre 2021 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 11 décembre 2021 à 22h03

Désiré pas de nombreux clubs européens, Marcelo Gallardo aurait pu rejoindre le Barça. Son agent a révélé une approche concrète des Blaugrana lors de l'année 2019.

Marcelo Gallardo ne manquerait pas de prétendants à travers le monde. L'ancien milieu de terrain passé notamment par l'AS Monaco et le PSG est l'entraîneur de River Plate depuis 2014. Grâce à un jeu offensif et alléchant, le technicien argentin susciterait l'intérêt des plus grands clubs européens. Ainsi, Juan Berros, l'agent de Marcelo Gallardo, a révélé que ce dernier avait reçu une proposition du FC Barcelone en 2019, lorsque Josep Maria Bartomeu était président du Barça.

« Marcelo a rejeté une proposition formelle du FC Barcelone »