Mercato - Barcelone : Laporta est prêt à tout avec Philippe Coutinho !

Publié le 11 décembre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que Philippe Coutinho peine toujours à convaincre au FC Barcelone, le club catalan serait ouvert à tous les scénarios pour son départ.

Recruté en janvier 2018 à Liverpool, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone et à réitérer les performances qu’il réalisait en Premier League. La situation n’a toujours pas évolué celle saison, et ce d’autant plus qu’il est annoncé dans la presse que l’international brésilien n’est clairement pas épanoui au sein du club catalan. De ce fait, tout porte à croire que le Barça devrait une nouvelle fois le pousser vers la sortie. Et visiblement, le spectre des modalités de son départ a le mérite d’être large.

Toutes les options sont possibles pour Philippe Coutinho