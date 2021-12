Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola a carte blanche pour Haaland !

Publié le 11 décembre 2021 à 12h30 par A.C.

Mino Raiola prépare le terrain pour l’un des plus gros transferts de l’été 2022 avec Erling Haaland, dont les prestations au Borussia Dortmund font saliver l’Europe entière.

Au RB Salzbourg, on semblait s’intéresser à cette nouvelle curiosité du football norvégien. Depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund tout le monde s’est finalement rendu à l’évidence : Erling Haaland est un véritable prodige. A seulement 21 ans il est en train d’abattre tous les records avec le Borussia Dortmund, puisqu’il ne totalise pas moins de 74 buts en 74 rencontres toutes compétitions confondues. Pas mal, quand on sait qu’il n’est arrivé qu’en janvier 2020 dans la vallée de la Ruhr... pour seulement 20M€ ! Un montant qui semble désormais dérisoire, puisque les montants les plus fous sont évoqués pour Haaland. Plusieurs médias assurent qu’une clause de départ pourrait lui permettre de quitter Dortmund pour 75M€, mais l’immense intérêt suscité pourrait faire exploser son prix jusqu’à 130M€.

Le Real Madrid dans le coup pour Haaland, mais...

Actuellement, les plus grands clubs européens font la queue pour séduire Erling Haaland. « Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City, ce sont les grands clubs dans lesquels il peut alle r » a récemment annoncé son agent Mino Raiola, au média allemand Sport1 . Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain pense également à lui pour remplacer Kylian Mbappé, dont le départ à la fin de son contrat fait de moins en moins de doutes. La presse catalane a également confirmé l’intérêt du FC Barcelone, mais la situation que traverse le club semble incompatible avec les ambitions colossales d’Haaland. Pourquoi pas le Real Madrid alors ? Ce samedi, AS assure que le Norvégien est l’un des grands objectifs de Florentino Pérez, qui rêverait de l’aligner aux côtés de Mbappé la saison prochaine. MARCA fixe toutefois une limite, puisque à Madrid on ne serait pas non plus disposés à faire des folies pour Haaland.

Raiola est aux commandes