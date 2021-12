Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec Erling Haaland !

Publié le 11 décembre 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que le nom d’Erling Braut Haaland revient dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG serait toutefois loin de tenir la corde pour le Norvégien.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland voit les plus grands clubs européens s’arracher ses services. Tout le monde se demande aujourd’hui où évoluera le Norvégien la saison prochaine. Si le club allemand fera tout pour conserver sa pépite, un départ ne cesse de se préciser pour Haaland. Et concernant les futures destinations, son agent, Mino Raiola a donné des indications ces dernières heures, expliquant : « Il peut et va passer à l'étape suivante. Bayern, Real, Barcelone, City - ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller. City a remporté le championnat cinq fois ces dernières années, bien plus que United ».

Le PSG distancé ?