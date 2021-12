Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une stratégie mise en place par Paul Pogba pour son avenir ?

Publié le 11 décembre 2021 à 10h45 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Paul Pogba tarde à prolonger avec Manchester United. Une stratégie décidée par l’international français, désireux d’attendre avant de prendre une décision.

« Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui. » Interrogé par la chaîne allemande Sport 1 , Mino Raiola a laissé planer le doute pour l’avenir de Paul Pogba. L’international français est engagé jusqu’à la fin de la saison avec les Red Devils et semble encore loin d’une prolongation, alors que Manchester United souhaiterait boucler ce dossier depuis plusieurs mois. Le PSG et le Real Madrid sont notamment sur les rangs pour accueillir Pogba, mais ce dernier serait encore en pleine réflexion.

Pogba veut attendre