Mercato - Barcelone : Laporta a une grosse ouverture avec Edinson Cavani !

Publié le 11 décembre 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 11 décembre 2021 à 9h34

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Edinson Cavani serait séduit par la perspective de rejoindre le club catalan cet hiver.

Les soucis de santé de Sergio Agüero et sa possible fin de carrière prématurée bouleversent les plans du FC Barcelone. En effet, le club catalan n’a maintenant d’autre choix que de recruter un nouvel avant-centre pour pallier l’absence de son attaquant argentin arrivé cet été dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat à Manchester City. Et dans cette optique, le nom d’Edinson Cavani est de plus en plus annoncé comme étant une option étudiée par la direction du Barça. Surtout que le club catalan pourrait avoir une vraie chance à saisir dans ce dossier…

Edinson Cavani veut un contrat d’un an et demi