Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme message pour l'avenir de Pogba !

Publié le 11 décembre 2021 à 9h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba devrait être l’un des grands protagonistes du mercato dans les prochaines semaines, d’autant que Manchester United n’envisage pas de faire le forcing pour le conserver comme l’a reconnu Ralf Rangnick.

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba semble se diriger vers un départ libre à l’issue de la saison. En effet, les discussions pour sa prolongation tournent en ralenti, et l’international français disposerait de plusieurs options prestigieuses pour la suite de sa carrière. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus suivraient avec attention sa situation chez les Red Devils . Nommé à la tête de Manchester United en lieu et place d’Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick n’a pas échappé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, et le nouvel entraîneur a indiqué qu’il ne comptait pas faire le forcing pour convaincre Paul Pogba de prolonger.

« Si un joueur ne veut pas jouer pour Manchester, je ne pense pas que cela ait du sens de le convaincre de changer d’avis »