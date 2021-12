Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prépare un grand ménage au Barça !

Publié le 11 décembre 2021 à 9h00 par Th.B.

L’élimination du FC Barcelone en Ligue des champions pourrait avoir de sérieuses répercussions au Barça au sein de l’effectif de Xavi Hernandez qui semble désormais être sujet à de potentiels gros changements l’été prochain.

Mercredi soir, le FC Barcelone s’inclinait pour la troisième fois de suite face au Bayern Munich (3-0) après le 3-0 du match aller et le désormais célèbre 8-2 d’août 2020. Cette défaite scellait alors l’aventure européenne du Barça en Ligue des champions puisque le club culé a terminé cette phase de poules à la troisième position, synonyme de reversement en Ligue Europa. Outre les conséquences sportives, cette élimination a un sérieux impact économique qui pourrait entraîner de nombreux changements au sein de l’effectif du FC Barcelone et ce, dès le mercato hivernal au cours duquel Xavi Hernandez attendrait trois départs au minimum. Et pour ce qui est des dossiers Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong qui font couler beaucoup d’encre ces derniers jours, tout serait reporté à l’été prochain.

Ter Stegen, De Jong… les cadres du Barça sont dos au mur !