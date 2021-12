Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va devoir revoir ses plans pour cet hiver !

Publié le 10 décembre 2021 à 20h30 par A.C.

Si une énorme vague de départs semble se préparer au FC Barcelone, après une première partie de saison catastrophique, Xavi n'a pas l'intention de voir le niveau de son équipe baisser cet hiver et veut des renforts. Sans argent, le recrutement va toutefois être très compliqué...

Le retour de Xavi, qui a écrit l’histoire du FC Barcelone en tant que joueur, a redonné espoir à tout le monde en Catalogne. Rapidement, la presse s’est montrée plus optimiste qu’avec Ronald Koeman, sentant le vent du changement enfin souffler sur le Barça. Sport comme Mundo Deportivo ont donc commencé à énumérer la liste des potentielles recrues qui pourraient venir aider Xavi dès cet hiver et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est longue ! Il y a notamment eu Ferran Torres, puis Dani Olmo ou encore Timo Werner, Hakim Ziyech et Denis Zakaria, tous des joueurs qui auraient pu faire le plus grand bien au FC Barcelone. Malheureusement, tel un tremblement de terre l’élimination dès la phase de groupe de Ligue des Champions a détruit toute certitude. Désormais plus question d’acheter, puisque la priorité est surtout de vendre à Barcelone, où cet été déjà on a dû faire d’énormes sacrifices.

« Nous recherchons la formule pour améliorer l’équipe sur ce marché »

Comme pour prendre les devants à quelques semaines du mercato hivernal, Joan Laporta a publié une vidéo ce vendredi sur son compte Twitter personnel. On peut le voir dans les travées du Camp Nou, s’adressant aux supporters du FC Barcelone à qui il explique clairement que janvier ne sera pas un mois très mouvementé. « Nous devons renforcer l'équipe première, mais il y a des contrats élevés et que nous avons hérité, qui ne nous donnent pas de marge salariale » a déclaré le président du Barça. « Nous recherchons la formule pour améliorer l’équipe sur ce marché ». Certains départs auraient déjà commencé à se préciser, comme celui de Sergio Aguero, qui est pourtant arrivé il y a seulement quelques mois.

