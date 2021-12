Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti, Coutinho... Une solution radicale prise cet hiver ?

Publié le 11 décembre 2021 à 7h30 par A.C.

Peu utilisés au FC Barcelone ces dernières années, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti sont poussés vers la sortie et après plusieurs échecs, une solution radicale pourrait être prise.

Ils ont souvent fait partie des grandes rubriques départs, lors des sessions de transferts. Pourtant, Samuel Umtiti et Philippe Coutinho n’ont jamais quitté le FC Barcelone, ou tout d’où moins pas définitivement pour le Brésilien. La situation est toutefois critique et le Barça a cruellement besoin de baisser sa masse salariale et donc de vendre, pour pouvoir recruter. « Nous devons renforcer l'équipe première, mais il y a des contrats élevés et que nous avons hérité, qui ne nous donnent pas de marge salariale » a déclaré le président Joan Laporta, dans une vidéo publiée ce vendredi. « Nous recherchons la formule pour améliorer l'équipe sur ce marché ». Forcément, Umtiti et Coutinho se retrouve tout en haut des joueurs à sacrifier...

Le Barça ne veut plus entendre parler d’eux