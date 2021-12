Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Eden Hazard !

Publié le 11 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il est question d’un potentiel rebond à West Ham pour Eden Hazard, les Hammers n’auraient nullement l’intention de relancer l’ailier du Real Madrid.

Bien que son contrat au Real Madrid n’arrive à expiration qu’en juin 2024, Eden Hazard pourrait prochainement être contrait de plier bagage. En effet, pour des raisons musculaires et sportives, Carlo Ancelotti ne semble pas faire de l’international belge un membre indéboulonnable de ses plans. De ce fait, un départ d’Eden Hazard et notamment afin de renflouer les caisses du club en marge de la venue de Kylian Mbappé ne serait pas utopique en l’état. Et un retour en Premier League où il a brillé à Chelsea entre 2012 et 2019 semble être l’option la plus probable.

West Ham ne s’intéresserait pas à Hazard